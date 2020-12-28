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9:37   28 Декабря 2020
Происшествия

Спасатели ищут 17 пропавших рыбаков с затонувшего судна у Новой Земли

Спасатели ищут 17 пропавших рыбаков с затонувшего судна у Новой Земли

Сотрудники МЧС продолжают поиски 17 человек, которые пропали без вести в результате затопления судна "Онега". Инцидент произошел недалеко от архипелага Новая Земля.

Всего на затонувшем в Баренцевом море судне было 19 человек. Двух из них удалось спасти. Сейчас к месту инцидента выдвинулись еще несколько спасательных судов.

В качестве основной версии рассматривается обледенение корпуса. По факту затопления "Онеги" транспортная прокуратура Мурманской области начала проверку.

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#затопление #судно #рыбаки

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