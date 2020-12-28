Трамп вернется в Вашингтон до инаугурации Джо Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп планирует посетить Вашингтон 6 января. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Действующий президент США Дональд Трамп планирует посетить Вашингтон 6 января. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Как сообщил Трамп, он вернется в Вашингтон 6 января до инаугурации избранного президента Америки Джо Байдена. В этот день в Конгрессе запланировано утверждение результатов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Глава Соединенных Штатов попросил не пропустить его возвращение и обещал позже рассказать подробности, чем очень заинтересовал американцев.

"Увидимся в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января. Не пропустите. [Дополнительная] информация последует!" — написал Дональд Трамп.

Также действующий руководитель страны анонсировал свою поездку четвертого января в штат Джорджия, где планирует поддержать на выборах сенатор-республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер.

Ранее телеканал "360" писал, что Трамп отверг проект нового оборонного бюджета США