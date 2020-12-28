Иностранцам из вузов РФ предоставят возможность защитить диплом удаленно

Учащиеся российских вузов, являющиеся выходцами других государств, смогут защитить диплом удаленно в случае, если у них не получится въехать на территорию РФ.

Учащиеся российских вузов, являющиеся выходцами других государств, смогут защитить диплом удаленно в случае, если у них не получится въехать на территорию РФ.

Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Однако маловероятно, что это будет массовым явлением, подчеркнул глава российского ведомства. Минобрнауки РФ намерено действовать исходя из сложившейся ситуации.

«У нас в большинстве пострадали не дипломники, а первокурсники. Я думаю, где-то это будет возможно, хотя я думаю, это не будет массовым явлением», – заявил Фальков.

Вузам придется пойти навстречу иностранным студентам, и проанализировать, кто из них многое пропустил в этом году. Один из вариантов работы с учащимися из других стран – перевод на индивидуальный учебный план, рассказал Валерий Фальков. Однако в случае невозможности сдать сессию этот период можно будет считать академическим отпуском.