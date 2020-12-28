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9:31   28 Декабря 2020
Общество

Иностранцам из вузов РФ предоставят возможность защитить диплом удаленно

Иностранцам из вузов РФ предоставят возможность защитить диплом удаленно

Учащиеся российских вузов, являющиеся выходцами других государств, смогут защитить диплом удаленно в случае, если у них не получится въехать на территорию РФ.

Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Однако маловероятно, что это будет массовым явлением, подчеркнул глава российского ведомства. Минобрнауки РФ намерено действовать исходя из сложившейся ситуации.

«У нас в большинстве пострадали не дипломники, а первокурсники. Я думаю, где-то это будет возможно, хотя я думаю, это не будет массовым явлением», – заявил Фальков.

Вузам придется пойти навстречу иностранным студентам, и проанализировать, кто из них многое пропустил в этом году. Один из вариантов работы с учащимися из других стран – перевод на индивидуальный учебный план, рассказал Валерий Фальков. Однако в случае невозможности сдать сессию этот период можно будет считать академическим отпуском.

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