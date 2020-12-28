Мирный ход голосования в ЦАР удивил международных экспертов

Европейский центр геополитического анализа подвел итоги прошедших в ЦАР выборов президента и парламента. Международные наблюдатели поучаствовали в Zoom-конференции.

Европейский центр геополитического анализа подвел итоги прошедших в ЦАР выборов президента и парламента. Международные наблюдатели поучаствовали в Zoom-конференции.

Для исследования хода выборов в Центральноафриканской республике руководство Центра направило специалистов из Франции, Венгрии, Польши, Бельгии и Северной Македонии. Эксперты пришли к выводу, что голосование было полностью легитимным. Безопасность на выборах обеспечили военнослужащие ЦАР, которым помогали российские инструкторы и миротворцы ООН.

В удаленных от столицы городах была отмечена высокая явка. Накануне выборов там фиксировались стычки и боестолкновения.

Впечатлениями от голосования в ЦАР поделился журналист Миленко Недельковский. Ему удалось посетить три города и столицу страны.

"Я был в Берберати, Бабуа и Мбаики: посетил несколько учреждений, куда приходили люди голосовать. Все было так тихо, мирно, я даже скажу демократично", – подчеркнул журналист.

Недельковский отметил, что не видел никакого применения силы и никаких нарушений при голосовании. Все, по его словам, было "по учебнику".