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8:31   28 Декабря 2020
Общество

WSJ: Россия укрепит позиции на мировой арене в 2021 году

WSJ: Россия укрепит позиции на мировой арене в 2021 году

Ряд предпринятых российским руководством шагов в текущем году укрепит позиции РФ в мире и влияние страны за рубежом, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание оценило роль президента России Владимира Путина в событиях в Нагорном Карабахе. По словам журналистов, лидер выступил в роли посредника между Арменией и Азербайджаном при заключении мирных договоренностей.

Действия России создали позитивный имидж для страны и обеспечили влияние на оба государства. В статье отметили, что Армения и Азербайджан, вероятно, будут относиться к РФ более уважительно.

Кроме того, положительно на репутации России сложилось создание вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Страна подписала соглашение о поставке препарата в другие страны. Это позволит Москве применить политику мягкой силы в определенных странах.

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#мягкая сила #нагорный карабах #Спутник V

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