Синоптики назвали регионы России с самой теплой новогодней ночью

Жителям Калининграда и Санкт-Петербурга пообещали теплую новогоднюю ночь. А температура выше нуля придет в Ялту и Сочи, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Жителям Калининграда и Санкт-Петербурга пообещали теплую новогоднюю ночь. А температура выше нуля придет в Ялту и Сочи, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, в Калининградской области в новогоднюю ночь прогнозируется от одного до четырех градусов тепла, а в Петербурге столбики термометров будут держаться примерно на нулевой отметке.

Жителей Краснодарского края ждет погода от минус двух до плюс двух градусов. В Симферополе обещают от трех до восьми градусов тепла, в Ялте — от пяти до десяти градусов выше нуля.

Ранее метеорологи предупредили москвичей о грядущем похолодании. Понижение температуры воздуха в Москве началось уже этой ночью. Столбики термометров опустились до -12 градусов.