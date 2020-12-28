Аналитик Атаманюк рассказал об ухудшении экономики Украины с 2014 года

Заработная плата украинцев за последние шесть лет в среднем снизилась на 100 долларов. Среднемесячный доход семьи на Украине составил 460 долларов.

Заработная плата украинцев за последние шесть лет в среднем снизилась на 100 долларов. Среднемесячный доход семьи на Украине составил 460 долларов.

Потребление молочной продукции сократилось на 6,5% в стране, продажи рыбы упали на 16,7%, ягоды — 3,5%, а овощей — на 6,4%. Об этом заявил украинский экономист Юрий Атаманюк, передает REGNUM.

"Если на спотовом рынке голландского хаба TTF в октябре одну тысячу кубометров газа можно было приобрести за 150 долларов, то мы покупаем голубое топливо у своего же государства по 226 долларов за тыс. кубометров", — отметил экономист.

Расходы на оплату коммунальных услуг за шесть лет выросли с восьми до 13%. Один мегаватт электроэнергии на Украине стоит 40 евро, что на 16 евро дороже, чем в остальных европейских странах.