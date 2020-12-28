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7:53   28 Декабря 2020
Армия

Роскосмос сообщил о росте числа пусков ракет "Протон" в 2021 году

Роскосмос сообщил о росте числа пусков ракет "Протон" в 2021 году

Три пуска ракет-носителей "Протон-М" планируется сделать в 2021 году с космодрома Байконур. Такое заявление сделали в Роскосмосе.

В 2021 году, по словам представителей российской космической компании, будет взят реванш. В 2020 Роскосмос осуществил один пуск "Протона", на борту которого находились спутники связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103". Пресс-служба космической организации не уточнила точный график пусков в 2021 году.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что в течении следующего года планируется запуск телекоммуникационных спутниковых аппаратов "Экспресс-АМУЗ" и "Экспресс-АМУ7". В то же время глава государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева Алексей Варочко спрогнозировал вывод на орбиту спутника "Луч-5".

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#рогозин #роскосмос #протон

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