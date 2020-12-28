Беспилотник "Орион" с бомбами впервые показали на сайте Минобороны России

Министерство обороны России обнародовало календарь на 2021 год, на котором впервые запечатлели беспилотник "Орион" в ударном варианте с подвешенными бомбами.

Министерство обороны России обнародовало календарь на 2021 год, на котором впервые запечатлели беспилотник "Орион" в ударном варианте с подвешенными бомбами.

На снимке изображен беспилотник в пустынном камуфляже с несколькими подвешенными бомбами КАБ-20. Также их оборудовали спутниковыми или лазерными системами самонаведения, которые предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и противника.

Календари на 2021 год с изображениями последних достижений российского оборонно-промышленного комплекса и фотографиями бойцов спецподразделений в реальной работе появились ранее на сайте оборонного ведомства.