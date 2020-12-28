Японцы восхитились мастерством фигуристок на чемпионате России

Чемпионат России по фигурному катанию войдет в историю мирового спорта. Соответствующая публикация появилась на японском спортивном портале The Digest.

Чемпионат России по фигурному катанию войдет в историю мирового спорта. Соответствующая публикация появилась на японском спортивном портале The Digest.

Данный материал вызвал широкий резонанс среди интернет-аудитории. Японские пользователи рассказали о своих впечатлениях от соревнований в комментариях. Большинство постов было посвящено российским фигуристкам, которые, по мнению многих, действовали практически безошибочно.

"Сидишь перед телевизором и сразу видишь пропасть между нашим и российским фигурным катанием", — написал один из пользователей.

Чемпионат России по фигурному катанию завершился 26 декабря в Челябинске. Первое место заняла 16-летняя Анна Щербакова. За ней на пьедестале расположились 14-летняя Камила Валиева и 16-летняя Александра Трусова.