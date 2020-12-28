Вышедший из комы англичанин с COVID-19 заговорил не "своим языком"

Гражданин Великобритании 46-летний Уэйн Олдэм провел в искусственной коме шесть недель. Когда мужчина очнулся, то заговорил с несвойственным для себя шотландским акцентом.

Гражданин Великобритании 46-летний Уэйн Олдэм провел в искусственной коме шесть недель. Когда мужчина очнулся, то заговорил с несвойственным для себя шотландским акцентом.

Олдэма госпитализировали из-за осложнений, вызванных COVID-19. Через некоторое время лечения англичанина погрузили в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, передает VSE.42.

"Когда я очнулся, я был словно полоумный. Я разговаривал с шотландским акцентом. Я ничем не мог пошевелить, только головой немного. Я был парализован", — вспомнил мужчина.

Жена Олдэма позвонила супругу по видеосвязи, как только узнала, что тот очнулся. По ее словам, мужчина бредил и странно говорил. Врачи заверили, что этот побочный эффект в скором времени пройдет.