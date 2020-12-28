Академик Порханов спрогнозировал окончание пандемии не раньше 2025 года

Коронавирус вряд ли утихнет в ближайшие четыре–пять лет. Так считает академик РАН, доктор медицинских наук Владимир Порханов.

Коронавирус вряд ли утихнет в ближайшие четыре–пять лет. Так считает академик РАН, доктор медицинских наук Владимир Порханов.

Медик признался, что еще весной понял всю серьезность COVID-19. Тогда он отправил своих врачей в Москву, чтобы те получили опыт от столичных коллег. Порханов считает, что говорить об окончании пандемии можно только после появления коллективного иммунитета у людей.

"И одно могу сказать точно — оно в обозримом будущем не закроется. "Корона" будет с нами до тех пор, пока не заработает вакцина и не выработается коллективный иммунитет", — цитирует его "Российская газета".

Профессор призвал граждан проявить терпение и ответственно отнестись к мерам предосторожности. Он признался, что считает правильным отмену всех массовых мероприятий в новогодние праздники, так как такие места могу стать очагом распространения коронавируса.