Депутат Милонов пообещал пенсионерам "приятный сюрприз" в 2021 году

Российским пенсионерам в следующем году введут новые выплаты. Об этом рассказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Российским пенсионерам в следующем году введут новые выплаты. Об этом рассказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

На данный момент неизвестно, какие законопроекты будут затронуты, пишет портал URA.RU.. О документах и постановлениях, которые еще не приняты, некорректно говорить заранее, объяснил депутат, пишет портал URA.RU.

"Особое внимание власти должны уделить матерям-одиночкам, неработающим пенсионерам и тем, кто получает зарплату ниже прожиточного минимума", — сказал депутат Госдумы Сергей Калашников.

В следующем году власти введут новые выплаты для пожилых людей, но ситуация в стране будет непростой, подчеркнул депутат Госдумы Сергей Калашников.