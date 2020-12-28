Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
4:57   28 Декабря 2020
Политика

Трамп подписал пакет мер по предотвращению остановки работы правительства

Трамп подписал пакет мер по предотвращению остановки работы правительства

Действующий президент США Дональд Трамп одобрил проект бюджета на будущий финансовый год, в частности утвердил комплекс мер по стимулированию пострадавшей из-за пандемии экономики.

Принятый пакет мероприятий направлен на предотвращение так называемого "шатдауна" — временной остановки работы американского правительства. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в своем Twitter отметил, что одобренный законопроект предполагает оказание экстренной помощи и предоставление материальной поддержки в борьбе с возбудителем COVID-19.

"Президент Дональд Трамп подписал H.R. 133, законопроект о выделении бюджетных средств на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года", — сообщил он.

Накануне глава государства осудил власти ряда американских штатов за введение карантина. По его словам, принятые там ограничительные меры действуют хуже коронавируса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#экономика #трамп #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров