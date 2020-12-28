Трамп подписал пакет мер по предотвращению остановки работы правительства

Действующий президент США Дональд Трамп одобрил проект бюджета на будущий финансовый год, в частности утвердил комплекс мер по стимулированию пострадавшей из-за пандемии экономики.

Действующий президент США Дональд Трамп одобрил проект бюджета на будущий финансовый год, в частности утвердил комплекс мер по стимулированию пострадавшей из-за пандемии экономики.

Принятый пакет мероприятий направлен на предотвращение так называемого "шатдауна" — временной остановки работы американского правительства. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в своем Twitter отметил, что одобренный законопроект предполагает оказание экстренной помощи и предоставление материальной поддержки в борьбе с возбудителем COVID-19.

"Президент Дональд Трамп подписал H.R. 133, законопроект о выделении бюджетных средств на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года", — сообщил он.

Накануне глава государства осудил власти ряда американских штатов за введение карантина. По его словам, принятые там ограничительные меры действуют хуже коронавируса.