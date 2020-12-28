Австрийский журналист поделился впечатлениями от посещения Великого Устюга

Дед Мороз уже 21 год живет в 900 километрах от Москвы в своей резиденции и принимает гостей. Журналист Андрэ Баллин встретился с волшебником и описал его жилище.

Дед Мороз уже 21 год живет в 900 километрах от Москвы в своей резиденции и принимает гостей. Журналист Андрэ Баллин встретился с волшебником и описал его жилище.

Добраться до Великого Устюга непросто, для этого нужно проделать долгий путь. Данное обстоятельство не пугает множество семей, которые каждый год приезжают пообщаться с Дедом Морозом, отметил журналист Der Standard.

"И летом, и зимой там все изо льда: стулья, стол и кровать, Маша и три медведя из одноименной сказки и многие другие персонажи. Даже самовар, старинный русский чайник, здесь сделан изо льда", — описал резиденцию Деда Мороза репортер.

Такой визит обычно дает детям новый импульс снова верить в новогоднее чудо. Дед Мороз обычно принимает своих гостей в особняке в русском стиле, передает РИА Новости