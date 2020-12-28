Специалисты Министерства образования Украины уравняют мужской и женский пол в школьных учебниках. Вопросы возникли к знаменитой скороговорке "Мама мыла раму".

Специалисты Министерства образования Украины уравняют мужской и женский пол в школьных учебниках. Вопросы возникли к знаменитой скороговорке "Мама мыла раму".

Все дело в стереотипных ролях мужчины и женщины, пояснил министр образования Украины Сергей Шкарлет. Подобные противоречия должны устранить согласно соглашению с "Партнерством Биарриц", передает ИА "Красная весна".

"Учебники уже переделывают с учетом гендерного равенства. Не только мама может раму мыть. Мы уже работаем над изданием новых учебников, есть план реализации", — отметил министр.

Менять маму и папу на пронумерованных родителей на Украине пока не планируют так же, как и решать вопрос с однополыми браками. Однако Киев обязал все школы страны вести занятия только на украинском языке.