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4:21   28 Декабря 2020
Политика

Министерство образования Украины проверит учебники на предмет дискриминации

Министерство образования Украины проверит учебники на предмет дискриминации

Специалисты Министерства образования Украины уравняют мужской и женский пол в школьных учебниках. Вопросы возникли к знаменитой скороговорке "Мама мыла раму".

Все дело в стереотипных ролях мужчины и женщины, пояснил министр образования Украины Сергей Шкарлет. Подобные противоречия должны устранить согласно соглашению с "Партнерством Биарриц", передает ИА "Красная весна".

"Учебники уже переделывают с учетом гендерного равенства. Не только мама может раму мыть. Мы уже работаем над изданием новых учебников, есть план реализации", — отметил министр.

Менять маму и папу на пронумерованных родителей на Украине пока не планируют так же, как и решать вопрос с однополыми браками. Однако Киев обязал все школы страны вести занятия только на украинском языке.

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#украина #дискриминация #учебники

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