Военная полиция РФ направила подкрепление в район Айн-Иса

Российская сторона отправила дополнительные подразделения военной полиции на территорию района Сирии Айн-Иса. Цель: наращивание сил по урегулированию ситуации.

Российская сторона отправила дополнительные подразделения военной полиции на территорию района Сирии Айн-Иса. Цель: наращивание сил по урегулированию ситуации.

Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вячеслав Сытник заявил, что такие меры российской стороной предприняты для поддержки мира в регионе. Он также призвал командиров конфликтующих сторон незаконных вооруженных формирований прекратить эскалацию и начать переговорный процесс для урегулирования ситуации в районах, которые контролируют их ячейки.

Военная полиция РФ зафиксировала 21 обстрел со стороны исламистов из "Джебхат ан-Нусра" (организация запрещена в РФ) по территориям деэскалации. Со стороны позиций, подконтрольных Турции, в течение последних 24 часов стрельба не зафиксирована.