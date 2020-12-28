Энергетик Фролов объяснил невозможность отказа от АИ-92 в России

Отказ России от бензина АИ-92 почти минимален. Об этом заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Отказ России от бензина АИ-92 почти минимален. Об этом заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Есть мнение, что для современных двигателей АИ-92 опасен и действует на них разрушительно. И смена автопарка в стране должна привести к отказу от этого топлива. Но это возможно только в теории. Смена автопарка происходит медленно, а передовые решения доходят до потребителей в течение нескольких лет, сообщает ФБА "Экономика сегодня".

"Разница между АИ-92 и АИ-95 заключается в детонационной стойкости. У АИ-92 такой показатель меньше, поэтому он приспособлен к менее мощным двигателям с меньшей степенью сжатия", — заключил Фролов.

Основное преимущество этого бензина заключается в стоимости, поэтому он занимает 40% российского рынка. Большая часть автомобилей работает именно на АИ-92. К тому же большинство современных моделей поддерживает это топливо. Средний возраст машины в России составляет 13 лет и в ближайшие годы он не снизится, резюмировал специалист.

Сравнивать ситуацию в России и Европе нет смысла. На Западе доля АИ-92 ниже. Но и градация другая: АИ-76, АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100. Российский АИ-95 может быть таким же, как 93-й бензин, отметил Фролов. Внутренний спрос также определяет предложение бензина. Страна экспортирует топливо на Балканы. Там будут смотреть на доминирующий бензин, то есть АИ-92. К тому же снизилось благосостояние населения. Все это влияет на переход на совершенную технику.

Наиболее популярная модель "Лада" ездит на АИ-92. И для смены бензина придется переделать автопарк. Внедрение новых технологий задерживается из-за высоких цен на автомобили. Если транспорт ездит на дешевом топливе, то от него не будут отказываться ни потребители, ни производители, заключил Фролов.