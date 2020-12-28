Перемены в жизни "Пятого километра" Банги запечатлели на фото

Изменения в столице Центральноафриканской Республики после ликвидации местных боевиков показало в фоторепортаже Федеральное агентство новостей.

Изменения в столице Центральноафриканской Республики после ликвидации местных боевиков показало в фоторепортаже Федеральное агентство новостей.

Съемочной группе ФАН удалось побывать в печально известном "пятом километре" (PK5). В городе преимущественно живут мусульмане.

До 2013 года РК5 являлся экономическим центром города, где проживало более 120 тысяч мусульман. В "пятый километр" приезжали торговцы из Судана и Чада, в районе обживались переселенцы из других стран. Для местного населения РК5 являлся местом, свободным от мусульманских предрассудков, где жители могли не бояться дискриминации по религиозному признаку.

Однако после действий групп радикальных исламистов в столице, начались бои с христианским сопротивлением и город переполнился беженцами. Постоянные конфликты в "пятом километре" превратили его в закрытый анклав, в который не могли пробраться ни миротворцы, ни представители власти. Проблему района ликвидировали лишь осенью 2020 года.

В РК5 все еще сложно попасть, но корреспонденты ФАН смогли побывать в районе. Представленный агентством репортаж показывает современный быт Банги.