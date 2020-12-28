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2:17   28 Декабря 2020
Политика

Россия предостерегла Запад от разговора "с позиции силы"

Россия предостерегла Запад от разговора "с позиции силы"

Минобороны РФ настоятельно рекомендует отказаться США и странам НАТО от силового давления в адрес России по любым вопросам, сказал замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Такое заявление было сделано не просто так. Его спровоцировало высказывание министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что в вопросе разоружения с Москвой нужно говорить используя "позицию силы".

Фомин заявил, что подобный спич противоречит Уставу ООН и получит адекватный ответ. Он отозвался о России, как о стране, которая всегда готова к конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимоуважения и учета интересов всех сторон переговоров.

Замминистра оборонного ведомства РФ также напомнил о возросшей активности НАТО и США. Он упомянул об учениях Североатлантического альянса в 2020 году вблизи границ России.

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#фрг #минобороны #позиция силы

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