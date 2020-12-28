Украина может лишиться шести областей

Незалежная может потерять Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области, считает бывший генерал милиции Украины Геннадий Москаль.

Незалежная может потерять Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области, считает бывший генерал милиции Украины Геннадий Москаль.

Он утверждает, что помимо "оккупированных" территорий ДНР и ЛНР, проект "Новороссия" должен был включить в себя еще и эти области. По его мнению, рано или поздно будет проведена спецоперация по их захвату. Об этом он заявил в эфире интернет-канала "Апостроф"

Многие общественные и политические деятели Украины уже не раз заявляли о возможных новых территориальных потерях страны. Например, экс-депутат Рады Евгений Мураев в июле предположил, что новый госпереворот может привести к потере восьми областей, пишет РИА Новости.