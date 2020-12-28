Россия и ООН оказали помощь в проведении выборов в ЦАР

Выборы в Центральноафриканской Республике прошли успешно. Этому способствовала поддержка международного сообщества.

Выборы в Центральноафриканской Республике прошли успешно. Этому способствовала поддержка международного сообщества.

Участки в ЦАР завершили принимать бюллетени в 16:00 27 декабря. Руководство страны поздравило граждан с успешным окончанием выборов. Утром было сформировано больше 3500 избирательных участков. Карточки избирателей выдавали на 119 из 127 отделений Национальной избирательной комиссии, сообщает ФАН.

На участках были наблюдатели из России и других стран, в том числе представители ООН. Нынешний президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера проголосовал в Банги. Он выбрал участок в лицее, который носит имя отца-основателя республики Бартелеми Боганды. Затем осуществили гражданский долг другие кандидаты.

Голосовать могли и граждане, которые живут за пределами республики. Правительство страны приложило все усилия для этого. Но несмотря на важность проведения выборов, были зафиксированы попытки саботировать процесс. И главной фигурой стал экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе. Правительству удалось отразить наступление с помощью российских военных инструкторов. Армия при поддержке россиян и миротворцев ООН действовала оперативно, чтобы разрушить планы боевиков и дать выборам состояться. Нового президента объявят в течение 15 дней.