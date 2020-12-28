Госдума РФ: уровень агрессии Зеленского к России превзошел Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский обогнал экс-главу страны Петра Порошенко по антироссийским высказываниям, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Президент Украины Владимир Зеленский обогнал экс-главу страны Петра Порошенко по антироссийским высказываниям, заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Президент Украины 25 декабря заявил о возможности мобилизации всех жителей страны в случае гипотетической войны с Россией. Глава Незалежной подчеркнул, что нападение России послужит началом для большой войны. Панина считает высказывание украинского президента циничным.

"По градусу враждебности своих высказываний Зеленский уже обогнал Порошенко и приближается к экс-спикеру Александру Турчинову, грозившемуся атомной бомбой", — приводит ее слова РИА Новости.

По мнению депутата, Зеленский пытается продемонстрировать политику США Джо Байдену, что является "еще более антироссийским, чем его одиозный соперник" Порошенко.