Угрозы и "псевдорасстрелы": Шугалей рассказал о жизни в ливийском плену

Российский социолог Максим Шугалей дал интервью, в котором раскрыл подробности своего похищения и рассказал о жизни в ливийском плену.

Российский социолог Максим Шугалей дал интервью, в котором раскрыл подробности своего похищения и рассказал о жизни в ливийском плену.

В эфире передачи "Вести недели с Дмитрием Киселевым" вышел сюжет о возвращении Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана в Россию. В ходе интервью социолог поделился деталями своего похищения, которое произошло в 2019 году. Кроме того, он рассказал, что боевики проводили "псевдорасстрелы" и пугали его отрубанием пальцев.

"Я увидел стволы и автоматы, которые в меня направили. Было человек 20", — сказал Шугалей.

В репортаже также рассказали о плане, который был осуществлен для спасения россиян из ливийской тюрьмы "Митига". Ее владельцем является экстремист Абд аль-Рауф Карра, передает Федеральное агентство новостей.

Социолог поблагодарил за свое спасение петербургского бизнесмена Евгения Пригожина и замглавы МИД РФ Михаила Богданова, отметив, что они сыграли большую роль в его освобождении.