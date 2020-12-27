Живущие в Марокко граждане ЦАР проголосовали в посольстве

Граждане Центральноафриканской Республики, живущие в Марокко, не стали игнорировать выборы в своей стране. Они проголосовали в посольстве.

Граждане Центральноафриканской Республики, живущие в Марокко, не стали игнорировать выборы в своей стране. Они проголосовали в посольстве.

В диппредставительство ЦАР пришли десятки человек. Ажиотаж у здания посольства объяснялся желанием африканцев видеть у власти официальное правительство.

Процесс голосования граждан ЦАР в Марокко запечатлел журналист Фридолен Нгулу. Он опубликовал фоторепортаж в официальном Twitter-аккаунте.

Выборы президента и членов законодательного собрания состоялись в Центральноафриканской Республике 27 декабря. Избирательные участки в стране, по данным Федерального агентства новостей, были открыты с шести утра. Безопасность голосующих обеспечивали военнослужащие ЦАР (FACA).