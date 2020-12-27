Переодетые в форму полиции боевики в ЦАР пытаются саботировать выборы

Небольшое затишье наступило в Центральноафриканской Республике. Это затронуло не только политиков, но и военных. Однако на линии фронта продолжают действовать боевики.

Небольшое затишье наступило в Центральноафриканской Республике. Это затронуло не только политиков, но и военных. Однако на линии фронта продолжают действовать боевики.

В районе столицы префектуры Лобай Мбаики видели несколько вооруженных людей. Об этом предупредили корреспондентов ФАН сотрудники полиции Центральноафриканской Республики. Местные жители вызвали правоохранителей, так как видели четырех вооруженных людей.

Два дня назад полицейские задержали двух вооруженных бандитов в соседней деревне. Одна из группировок была недалеко, поэтому разведка пыталась продумать пошаговый план дальнейшего наступления, сообщил офицер полиции корреспондентам.

Боевики могут готовить наступление на Мбаики и использовать населенный пункт Ялоке для переброски сил. Пехота Антибалаки концентрируется в городе Бода. Около 30% боевиков носят форму полиции ЦАР. И на места их привозят уже в ней, уверены местные жители. Такие группы намеренно отправляют в деревни для создания хаоса во время выборов, считает полиция.

Ближайшего наступления на правительственные силы можно ждать с юго-запада, сообщает армия ЦАР. В городе Бода были замечены два грузовика и около десятка мотоциклистов с пехотой противника. Их общее число составляет больше 100 человек. Тем не менее обстановка в стране остается стабильной, так как президент Фостен-Арканж Туадера сумел воссоздать регулярную армию, пригласил для обучения военных инструкторов из России. Сейчас правительственные силы способны противостоять не только бандитам, но и иностранному вторжению.