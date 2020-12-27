Представитель Кремля заявил о пассивности Киева по парижским соглашениям

Пассивность Киева в урегулировании ситуации в Донбассе очень заметна, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пассивность Киева в урегулировании ситуации в Донбассе очень заметна, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, процесс выполнения парижских договоренностей по Донбассу не двигается с места. За выполнение минского комплекса мер никто даже не брался, отметил Песков.

Москва, Берлин и Париж стараются помочь Украине разрешить ситуацию в Донбассе, но это сложно сделать из-за пассивности Киева, уточнил представитель Кремля. Стороны не скрывают разочарования из-за бездействия Украины, заключил Дмитрий Песков. Ситуация на юго-востоке Украины обострилась в 2014 году. После государственного переворота в стране жители Донбасса не признали новую власть.