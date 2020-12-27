Кремль заявил о массированных атаках недобросовестной конкуренции против "Спутника V"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что нападки против российских вакцин от коронавируса были бешеными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что нападки против российских вакцин от коронавируса были бешеными.

Дмитрий Песков во время интервью на телеканале "Россия - 1" заявил о недобросовестной конкуренции против российских вакцин от COVID-19. По его словам, сотрудничество с другими странами в этой сфере должно быть деполитизированным.

"К сожалению, мы столкнулись с вами с весьма массивными проявлениями недобросовестной конкуренции. Давайте вспомним, какие нападки имели место в отношении "Спутника". Совершенно бешеные. Конечно, здесь и не пахло каким-то сотрудничеством", — сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента России, об этом говорил и Владимир Путин в ходе своего выступления первой "двадцатки".