Гаспаряна рассмешила русофобская политика Латвии

Политический аналитик Армен Гаспарян прокомментировал намерение Латвии заблокировать деятельность российского порта Усть-Луга.

Политический аналитик Армен Гаспарян прокомментировал намерение Латвии заблокировать деятельность российского порта Усть-Луга.

Сообщается, что бывший глава латвийского МИД, в настоящее время заместитель председателя правления Вентспилсского порта Гиртс Валдис Кристовскис недавно предложил Евросоюзу ввести в отношении России "экологические пошлины за переориентацию грузовых потоков из латвийских гаваней". Латыш надеется, что ЕС поддержит его инициативу и таким образом Латвия сможет восстановить уровень транзита российских грузов.

Заявление латвийского политика рассмешило политического эксперта Гаспаряна. По его мнению, попытка Кристовскиса отомстить России является абсурдной.

"Это стартап года. Причем всего 2021-го года уже. Потому что я не знаю, что надо предложить еще. Это самая, я считаю, богатая идея", — сказал Гаспарян.

Гаспарян отмечает, что российские пользователи Сети также не прошли мимо этой латвийской инициативы. Их комментарии были настолько эмоциональны, что "при всем торжестве гласности" не каждое СМИ могло бы их передать, говорит Армен Гаспарян.