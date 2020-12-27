Азаров считает, что США продолжают "помыкать" Украиной

Руководство Соединенных Штатов запретило Украине сотрудничество с китайской компанией Huawei. Мнение на этот счет высказал экс-премьер Незалежной Николай Азаров.

Руководство Соединенных Штатов запретило Украине сотрудничество с китайской компанией Huawei. Мнение на этот счет высказал экс-премьер Незалежной Николай Азаров.

Как написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале, Америка продолжает диктовать свою волю Украине. Доказательством является запрет США о сотрудничестве Незалежной с ведущим мировым инновационным и технологическим гигантом Huawei. Кроме того, Соединенные штаты обязали украинское государство произвести демонтаж установленного телекоммуникационного оборудования. Азарова возмущает тот факт, что Киев разрешил так "помыкать страной".

"Примечателен сам факт: об отказе от сотрудничества с Huawei сообщили не власти Украины, а американский дипломат, как будто отчитывающийся перед своим руководством о выполнении задания на подконтрольной территории." — пишет политический деятель.

Азаров также задается вопросом почему Украина не задумывалась о финансовых потерях и последствиях своих решений. Ведь Китай долгое время был одним иг главных торгово-экономических партнеров страны.