Закон о запрете цензуры российских СМИ защитит россиян

Проект закона о цензуре российских СМИ в YouTube, Facebook и Twitter одобрен в Совфеде. Так планируется защитить отечественные издания от цензуры.

Проект закона о цензуре российских СМИ в YouTube, Facebook и Twitter одобрен в Совфеде. Так планируется защитить отечественные издания от цензуры.

О законопроекте подробнее рассказывается в материале Федерального агентства новостей. По этому закону генеральный прокурор России получит возможность применять штрафы и другие меры к нарушившим закон платформам.

Депутат Госдумы Сергей Боярский считает, что закон будет защищать от цензуры не только на зарубежных платформах, но и на российских.

"Понято, что все имеют в виду в первую очередь YouTube, Facebook и Twitter, потому что к ним уже были сформированы претензии по необоснованной блокировке, по сути, цензурированию некоторых наших средств массовой информации", – заявил он.

Российские пользователи должны быть защищены от зарубежного влияния. Для этого был разработан соответствующий закон. В то же время он считает, что речь не идет о санкциях в виде блокировок.