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21:09   27 Декабря 2020
Политика

Экс-депутат Рады рассказал о масштабном геноциде на Украине

Экс-депутат Рады рассказал о масштабном геноциде на Украине

Смертность на Украине выросла до рекордных показателей, сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По словам политика, население Украины вымирает рекордными темпами. Журавко предоставил статистические данные: семь лет назад ряд украинских областей мог похвастаться высокой рождаемостью по сравнению с нынешними показателями.

"В 2020 году это соотношение упало в среднем по стране до 1:2", — говорит Журавко.

Предположительно, в этом году можно ожидать информации о 295-300 тысяч рождений на 595-600 тысяч смертей. Происходящее на Украине можно назвать полномасштабным социальным геноцидом, которого еще не было в современной истории Европы, заключил бывший депутат.

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#украина #демография #журавко

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