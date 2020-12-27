Экс-депутат Рады рассказал о масштабном геноциде на Украине

Смертность на Украине выросла до рекордных показателей, сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Смертность на Украине выросла до рекордных показателей, сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По словам политика, население Украины вымирает рекордными темпами. Журавко предоставил статистические данные: семь лет назад ряд украинских областей мог похвастаться высокой рождаемостью по сравнению с нынешними показателями.

"В 2020 году это соотношение упало в среднем по стране до 1:2", — говорит Журавко.

Предположительно, в этом году можно ожидать информации о 295-300 тысяч рождений на 595-600 тысяч смертей. Происходящее на Украине можно назвать полномасштабным социальным геноцидом, которого еще не было в современной истории Европы, заключил бывший депутат.