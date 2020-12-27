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21:06   27 Декабря 2020
Политика

Санкции Запада вынудили Иран и Сирию создать совместный банк

Санкции Запада вынудили Иран и Сирию создать совместный банк

Власти Ирана и Сирии нашли способ, как обезопасить себя от санкций Запада, распространяющихся на банковскую сферу.

Как сообщается в материале Федерального агентства новостей, Тегеран и Дамаск работают над созданием совместного банка с независимой системой платежей. Работы по организации банка находятся на завершающем этапе.

Система платежей позволит беспрепятственно проводить сделки между странами и не зависеть от влияния Запада. Так центральные банки Сирии и Ирана упростят взаимодействие между собой. Иран уже создал офисный центр в Дамаске, где уже разместились около 30 иранских фирм. Власти Сирии помогают иранским партнерам с решением организационных вопросов.

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#сирия #иран #банк

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