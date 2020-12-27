Лавров рассказал о любимом спортивном увлечении

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о том, что играет в футбол каждую неделю, по воскресеньям.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о том, что играет в футбол каждую неделю, по воскресеньям.

Журналисты телеканала "Матч ТВ" спросили руководителя ведомства, продолжает ли он увлекаться футболом.

"Да, "бегаю" по воскресеньям", - ответил Лавров.

Глава МИД также рассказал, что в детстве занимался хоккеем. После играл в команде МГИМО первые два курса. Однако проблемы со зрением вынудили руководителя внешнеполитического ведомства отказаться от хоккея. Министр заявил, что сейчас сможет встать на коньки, но футбол его захватил. Кроме того, Лавров рассказал об еще одном спортивном увлечении. Как стало известно, глава МИД занимается туристическим рафтингом.