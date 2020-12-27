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20:59   27 Декабря 2020
Армия

Военнослужащий ВС ЦАР рассказал, как его спасли российские инструкторы

Военнослужащий ВС ЦАР рассказал, как его спасли российские инструкторы

Военнослужащий Вооруженных сил Центральноафриканской Республики (FACA) рассказал, как российские инструкторы отбили крупную атаку боевиков.

В социальных сетях был опубликован видеоролик, на кадрах которого запечатлен рассказ раненного солдата армии ЦАР. По словам военнослужащего, его отряд вступил в бой с превосходящими силами боевиков на автодороге между городами Боссембеле и Бамбари.

"Было очень тяжело: много боевиков вокруг, они были хорошо вооружены. Мы начали отступать, но потом на помощь прибыли русские, которые помогли отразить напор — сказали, что нам делать. Мы боролись до конца. Я уверяю вас, что вместе с русскими у нас получится вернуть мир в ЦАР", — пояснил военнослужащий.

Стоит отметить, что до недавнего времени в ЦАР находилось 170 российских военных инструкторов, а также пять представителей Минобороны РФ. Однако на прошлой неделе боевики спровоцировали в ЦАР обострение ситуации, после чего Москва приняла решение перебросить в республику дополнительный контингента из 300 инструкторов, а также два транспортных вертолета для нужд Центральноафриканской Республики, передает Федеральное агентство новостей.

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#солдат #цар #российские инструкторы

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