Конфликт сирийцев с ливанцами обернулся пожаром в лагере беженцев

Ливанцы подожгли лагерь сирийских беженцев в районе Аль-Минья после конфликта, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ливанцы подожгли лагерь сирийских беженцев в районе Аль-Минья после конфликта, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ссора произошла между местными жителями и сирийскими рабочими, которые проживают в лагере беженцев. В ходе конфликта пострадали три человека, затем ливанцы подожгли несколько палаток сирийцев, уточняет ФАН.

Пожар уничтожил наибольшую часть лагеря, и некоторым беженцам пришлось остаться под открытым небом в прохладную погоду. Несколько человек уехали в близлежащие города, потому что не хотели становится жертвами еще одного возможного нападения.

В результате пожара пострадали более 100 палаток, а жители Сирии упрекнули ливанцев в расизме.