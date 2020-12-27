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20:45   27 Декабря 2020
Политика

Конфликт сирийцев с ливанцами обернулся пожаром в лагере беженцев

Конфликт сирийцев с ливанцами обернулся пожаром в лагере беженцев

Ливанцы подожгли лагерь сирийских беженцев в районе Аль-Минья после конфликта, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ссора произошла между местными жителями и сирийскими рабочими, которые проживают в лагере беженцев. В ходе конфликта пострадали три человека, затем ливанцы подожгли несколько палаток сирийцев, уточняет ФАН.

Пожар уничтожил наибольшую часть лагеря, и некоторым беженцам пришлось остаться под открытым небом в прохладную погоду. Несколько человек уехали в близлежащие города, потому что не хотели становится жертвами еще одного возможного нападения.

В результате пожара пострадали более 100 палаток, а жители Сирии упрекнули ливанцев в расизме.

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#сирия #беженцы #ливан

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