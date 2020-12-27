Эксперт Антипов предрек исчезновение "народной" марки бензина АИ-92

Автомобильное топливо марки АИ-92 в скором времени может исчезнуть в России, считает технический эксперт Юрий Антипов.

Автомобильное топливо марки АИ-92 в скором времени может исчезнуть в России, считает технический эксперт Юрий Антипов.

Несмотря на то, что АИ-92 в настоящее время почти невозможно найти в Европе и ряде азиатских стран, он по-прежнему активно используется российскими автовладельцами. Производители машин в Китае и Южной Корее, в свою очередь, вынуждены вносить изменения в свои модели, чтобы те могли ездить на АИ-92 и оставаться конкурентоспособными на российском авторынке, рассказал Антипов в беседе с "НьюИнформ".

По мнению эксперта, спустя определенный промежуток времени бензин АИ-92, получивший в России статус "народного", может исчезнуть с заправок, как это ранее случилось с АИ-80. Причиной этому является то, что современные машины нуждаются в более качественном топливе.