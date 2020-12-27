"Вылезшая из сарая" Сябитова нарвалась на критику Гузеевой

Ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова показала архивные кадры с передачи со своей коллегой Ларисой Гузеевой.

Ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова показала архивные кадры с передачи со своей коллегой Ларисой Гузеевой.

Сябитова решила завести профиль в модной социальной сети TikTok, чтобы делиться с поклонниками смешными моментами из передачи. Так, в ее профиле появилась нарезка одного из выпусков, в котором Гузеева раскритиковала ее за безвкусный образ. Две теледивы редко вступают в конфликты друг с другом, но иногда скандальная Гузеева позволяет высказывать себе все, что думает о людях прямо им в лицо.

"Не могу на тебя смотреть. Как из сарая вышла, Роза, честно", — резко прокомментировала внешний вид Сябитовой ее коллега.

В недоумении оскорбленная звезда начала оправдываться за свой образ. Она объяснила Гузеевой, что это модно.

"Да, ладно, нормальная модная штука. Я знаешь, как приобрела это? Прям из рук вырвала. Прическа нормальная, что ты меня критикуешь?" — ответила Сябитова на видео.

Пользователи были в восторге от видео. Они отметили юмор знаменитостей и попросили почаще выкладывать такие ролики.