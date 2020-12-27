Экономист Масленников дал совет по развитию стартапов в России

Для развития стартапов в России требуется перезагрузка всего инвестиционного климата, отметил в комментарии ФАН экономист Никита Масленников.

Для развития стартапов в России требуется перезагрузка всего инвестиционного климата, отметил в комментарии ФАН экономист Никита Масленников.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее подписал постановление, определяющее подходы к венчурному финансированию инновационных проектов за счет средств бюджета. Документ устанавливает критерии для обоснования недостижения запланированного результата проекта, порядок оценки эффективности использования госсредств, порядок оценки рисков проекта, требования к мониторингу и контролю по их реализации.

Как отметил Масленников, в настоящее время частные компании практически не инвестирует в стартапы, а формы государственной поддержки себя полностью не оправдали. Поэтому до тех пор, пока институты развития в России не будут оптимизированы, по-прежнему сложно надеяться на эффективную окупаемость вложений в стартапы.

Прежде всего, необходимо определиться с условиями инвестирования, поскольку частное финансирование зависит от условий общего потепления инвестиционной активности. Если крупные компании начнут интересоваться стартапами, то проекты будут развиваться, но для начала необходимо вывести экономику в режим роста и выйти на докризисные показатели, заключил экономист.