София Ротару не хочет, чтобы внучка спешила с замужеством

Певица София Ротару высказалась о возможной свадьбе своей внучки Софии Евдокименко с ее новым бойфрендом. Она считает, что внучке спешить некуда.

Певица София Ротару высказалась о возможной свадьбе своей внучки Софии Евдокименко с ее новым бойфрендом. Она считает, что внучке спешить некуда.

Молодая девушка лишь недавно рассекретила общественности, что состоит в отношениях с новым бойфрендом, выложив совместную фотографию с ним. Но подробностей раскрывать не стала. Тем не менее, подписчикам симпатичный молодой человек пришелся по душе. Фанаты считают, что девушка сделала удачный выбор.

Ротару прокомментировала новые отношения своей внучки Софии Евдокименко в небольшом интервью для украинской телепередачи "Светская жизнь". Певица не стала скрывать, что не хотела бы бракосочетания Сони в ближайшее время. И дело совсем не в том, что молодой человек не достоин внучки звездной бабушки. Причиной, чтобы подождать до похода в загс, Ротару называет необходимость для Сони получения образования в ВУЗе — это должно быть в приоритете у девушки.

"Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится", — сказала Ротару.

София Евдокименко — модель и певица. С юных лет она занималась хореографией и эстрадными танцами, а также ходила на уроки вокала и в школу верховой езды.