Полиция Египта арестовала директора больницы после крупного пожара

Владелец клиники, в которой в результате пожара погибли десять человек и шестеро пострадали, был арестован.

Владелец клиники, в которой в результате пожара погибли десять человек и шестеро пострадали, был арестован.

Огонь разгорелся в одном из отделений госпиталя города Убур в пригороде Каира. Там проходили лечения пациенты с коронавирусом. По имеющимся данным, огонь мог вспыхнуть из-за произошедшего в оборудовании по поддержанию жизнедеятельности тяжелых пациентов короткого замыкания.

Полиция задержала директора учреждения, а также несколько медсестер для дачи показания. Одна из работниц учреждения сообщила, что замкнуло проводку в одном из аппаратов ИВЛ — это привело к воспламенению газового баллона. Погибшие люди отравились продуктами горения, остальных пациентов спасателям удалось эвакуировать.