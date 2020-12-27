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19:41   27 Декабря 2020
Происшествия

Полиция Египта арестовала директора больницы после крупного пожара

Полиция Египта арестовала директора больницы после крупного пожара

Владелец клиники, в которой в результате пожара погибли десять человек и шестеро пострадали, был арестован.

Огонь разгорелся в одном из отделений госпиталя города Убур в пригороде Каира. Там проходили лечения пациенты с коронавирусом. По имеющимся данным, огонь мог вспыхнуть из-за произошедшего в оборудовании по поддержанию жизнедеятельности тяжелых пациентов короткого замыкания.

Полиция задержала директора учреждения, а также несколько медсестер для дачи показания. Одна из работниц учреждения сообщила, что замкнуло проводку в одном из аппаратов ИВЛ — это привело к воспламенению газового баллона. Погибшие люди отравились продуктами горения, остальных пациентов спасателям удалось эвакуировать.

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#пожар #арест #египет #больница

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