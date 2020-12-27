Психолог назвал неудачным союз Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой

Неделю назад звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух сыграли свадьбу. Однако многие не верят в этот союз и уже пророчат паре скорый развод.

Неделю назад звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух сыграли свадьбу. Однако многие не верят в этот союз и уже пророчат паре скорый развод.

Лиза Арзамасова ошарашивала поклонников, когда опубликовала трогательное видео с церемонии бракосочетания. В кадре она обменивалась кольцами с Ильей Авербухом и не могла сдержать эмоций. Поклонники актрисы порадовались за молодоженов и наперебой в комментариях желали им любви и долгих лет счастливой супружеской жизни. Еще в начале их романа никто не верил в долговечность союза, ведь разница у возлюбленных не маленькая – 21 год.

Доктор психологических наук, профессор Борис Хигир тоже считает, что брак Арзамасовой и Авербуха обречен на скорый развод. Одна из причин расставания пары кроется в датах рождения звезд. Артистка родилась весной, а вот спортсмен — зимой. По словам Хигира, такие браки распадаются в 80% случаев.

Психолог также считает, что Илья Авербух в жизни обладает характером "мямли", что в некотором роде свойственно и Лизе Арзамасовой. Выходя замуж за фигуриста, звезду "Папиных дочек" привлекали в первую очередь материальные блага, уверяет Хигир. Он объяснил, что Авербух за время их романа избаловал свою возлюбленную, позволяя ей часто "шиковать". Прогноз психолого оказался неутешительным для новоиспеченных супругов — их брак не продлиться дольше трех лет.