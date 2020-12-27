Участником экспедиции ФАН в ЦАР стал журналист ВГТРК Рогаткин

Журналист ВГТРК Александр Рогаткин присоединился к экспедиции ФАН в Центральноафриканскую Республику и вместе со своей командой снял репортаж о выборах в стране.

Журналист ВГТРК Александр Рогаткин присоединился к экспедиции ФАН в Центральноафриканскую Республику и вместе со своей командой снял репортаж о выборах в стране.

Ранее Федеральное агентство новостей предложило коллегам из других изданий принять участие в экспедиции в одну их самых опасных стран мира для беспристрастного и оперативного освещения событий.

В своем материале, который уже вышел в эфир программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым", Рогаткин описал последствия провокаций боевиков накануне голосования. Кроме того, журналист отметил роль России в урегулирования кризиса в ЦАР. В частности, Рогаткин рассказал о поставках военных грузов с разрешения Совбеза ООН и помощи российских инструкторов.

"Через посредников бандиты вышли и предложили определенные условия, чтобы русские не вмешивались в конфликт, либо удалились в Россию. Но русские сказали, что они не бросают друзей", — отметил в репортаже ВГТРК специальный советник президента ЦАР Валерий Захаров.

В свою очередь граждане африканской страны высоко оценили помощь со стороны РФ. Один из бойцов вооруженных сил ЦАР (FACA) выразил благодарность россиянам за то, что они помогают его родине. Большой репортаж о ситуации в Центральноафриканской Республике от корреспондентов ФАН можно будет увидеть уже на следующей неделе.