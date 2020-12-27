Политолог объяснил страх Зеленского перед разговором с Путиным

Корнилов усомнился, что президент Украины находится в здравом уме, отказываясь говорить с Путиным.

Политолог Владимир Корнилов усомнился, что президент Украины Владимир Зеленский находится в здравом уме, сообщает Украина.ру.

Ранее Зеленский заявил, что не обсуждает с Владимиром Путиным вопрос Донбасса, потому что с президентом России у него якобы «нет предмета разговора». При этом глава Украины неоднократно говорил о нужности «нормандского формата», который без диалога с Россией невозможен.

«Возникает закономерный вопрос, если по телефону нечего обсуждать, зачем тогда встреча в нормандском формате? Что ты хочешь обсуждать лично, если не можешь говорить по телефону?», — вопрошает Корнилов.

По словам политолога, все заявления Зеленского о войне на Донбассе «до победного конца» говорят о том, что Киев не знает, что делать дальше с неподконтрольными территориями. Страна будет находиться в неведении «пока не появится новый хозяин», отметил эксперт.

Ранее 27 декабря пресс-секретарь президента РФ назвал ошибкой сделанное в год 75-летия Победы заявление Зеленского о том, что СССР наравне с гитлеровской Германией виновен в развязывании Второй мировой войны. Слова главы Украины «резанули» слух и сердце не только Путина, но и всех жителей стран бывшего Советского Союза, чьи предки участвовали в этой войне, добавил Дмитрий Песков.