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18:59   27 Декабря 2020
Общество

Журналист Сафронов коротает дни в СИЗО с украинским футболистом Василенко

Журналист Сафронов коротает дни в СИЗО с украинским футболистом Василенко

Представительница ОНК Москвы навестила в СИЗО советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, и рассказала, с кем он делит камеру.

Член общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович отметила, что соседом бывшего сотрудника "Ведомостей" и "Коммерсанта" стал футболист из Украины Василий Василенко, который был осужден за шпионаж в РФ.

По ее словам, до этого Иван Сафронова отправили на 14-дневный карантин, поскольку он контактировал с человеком, у которого были подозрения на коронавирус. Сейчас же ему компанию составляет украинский спортсмен.

Советник гендиректора Роскосмоса обвиняется в раскрытии чешской спецслужбе тайных данных о поставках вооружения для стран Африки. По мнению следствия, конечным получателем этой информации выступили США. Сам Сафронов не признает вину. Ранее суд продлил ему арест до марта следующего года

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#сизо #василенко #сафронов

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