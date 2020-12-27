В ДТП с участием автобуса и грузовика в Камеруне погибли 37 человек

Водитель автобуса пытался объехать толпу и врезался в проезжавший по встречной полосе грузовик. В результате аварии погибли более 30 человек. Количество жертв уточняется.

Водитель автобуса пытался объехать толпу и врезался в проезжавший по встречной полосе грузовик. В результате аварии погибли более 30 человек. Количество жертв уточняется.

Трагедия произошла минувшей ночью в деревне Немале (Nemale). Автобус, который перевозил более 60 человек, направлялся в столицу страны Яунде из города Фумбан. При попытке объехать толпу людей водитель автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик, сообщают местные СМИ. В результате аварии погибли более 37 человек, 18 — получили ранения.

Представитель местной администрации Абсалом Мононо Волоа (Absalom Monono Woloa) рассказал, что большинство пассажиров были бизнесменами: они возвращались с рождественских праздников к родственникам, чтобы встретить Новый год. Число погибших может вырасти, добавил он. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.