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18:35   27 Декабря 2020
Политика

Посол США в РФ уступил свою дозу вакцины в пользу россиян

Посол США в РФ уступил свою дозу вакцины в пользу россиян

Американский дипломат отказался от вакцинации российской вакциной "Спутник V", чтобы предоставить эту возможность гражданину России.

Дипломатическое представительство США в России ответило на шуточное предложение Джону Салливану сделать прививку российским препаратом.

"Посол Салливан благодарит МИД России за предложение, но не хочет получать дозу вакцины, которая могла бы достаться кому-то из россиян", – сообщили в посольстве.

Ранее Салливан написал письмо Санта-Клаусу, в котором попросил у него в подарок хоккейную клюшку, кроссовки для бега и вакцину от коронавируса.

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#россия #сша #вакцина

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