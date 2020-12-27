Посол США в РФ уступил свою дозу вакцины в пользу россиян

Американский дипломат отказался от вакцинации российской вакциной "Спутник V", чтобы предоставить эту возможность гражданину России.

Американский дипломат отказался от вакцинации российской вакциной "Спутник V", чтобы предоставить эту возможность гражданину России.

Дипломатическое представительство США в России ответило на шуточное предложение Джону Салливану сделать прививку российским препаратом.

"Посол Салливан благодарит МИД России за предложение, но не хочет получать дозу вакцины, которая могла бы достаться кому-то из россиян", – сообщили в посольстве.

Ранее Салливан написал письмо Санта-Клаусу, в котором попросил у него в подарок хоккейную клюшку, кроссовки для бега и вакцину от коронавируса.