Песков рассказал, как визуально изменилась работа Путина в период пандемии

Работа президента РФ Владимира Путина во время пандемии изменилась только визуально, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Работа президента РФ Владимира Путина во время пандемии изменилась только визуально, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, суть работы российского лидера не изменилась из-за коронавируса. Песков объяснил, что деятельность президента России "перешла в антикризисный режим". Владимира Путина стали чаще видеть на видеоконференциях, однако по сути его работа осталась прежней, подчеркнул представитель Кремля.

Для главы государства также важно содержание и результат работы, а не форма, уточнил Песков. Темп рабочих поездок Путина в целом сохраняется в прежнем режиме, но их стало немного меньше, заключил пресс-секретарь президента.