Стало известно о планах российских звезд на новогодние праздники

Многие знаменитости из пандемии коронавируса решили провести новогодние праздники в тихом семейном кругу. Однако нашлись самые отчаянные, которые планируют отправиться за границу.

Многие знаменитости из пандемии коронавируса решили провести новогодние праздники в тихом семейном кругу. Однако нашлись самые отчаянные, которые планируют отправиться за границу.

После новости о закрытии "Дома-2" Ольга Бузова решила, что ей необходимо развеяться. Вместе со своим возлюбленным рэпером Давидом Манукяном она отправляется на Мальдивы, где и встретит Новый год.

"Обязательно будем пить шампанское и загадывать желания под бой курантов. Надеюсь, все сбудутся, — поделился своими планами Дава с подписчиками в Instagram.

Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская собралась отмечать праздники в компании нового избранника в Турции. Эстрадная артистка Эвелина Бледанс решила понастальгировать. Она будет встречать Новый год в своей квартире в Ялте, где прошло все ее детство. По словам Бледанс, она уже распланировала новогодние выходные и займется оздоровительной терапией.

Покорять просторы России отправится и журналистка Ксения Собчак. Вместе со своей семьей она поедет в деревню Верхние Мандроги, которая расположена в 860 километрах от Москвы. Однако речь не идет о жизни в глухом селе. Верхние Мандроги — это туристическая деревня, где всех гостей селят в аутентичных деревянных избах, кормят натуральными продуктами. В качестве развлечений предлагается баня, народные гуляния, катания на санях и хороводы с Дедом Морозом.