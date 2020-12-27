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18:24   27 Декабря 2020
Общество

Роспотребнадзор спрогнозировал постепенное угасание коронавируса

Роспотребнадзор спрогнозировал постепенное угасание коронавируса

Пандемия в предстоящем 2021 году будет постепенно снижаться, считает академик РАН, завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Через некоторое время люди смогут с облегчением вздохнуть, считает академик. Однако человечеству не удастся справиться с туберкулезом, малярией и ВИЧ-инфекцией, рассказал Покровский в интервью на радиостанции "Говорит Москва".

Академик объяснил, что эти заболевания значительно медленнее распространяются, но вакцин от них до сих пор нет, а значит и справиться с ними будет сложнее. Что же касается чумы, то теперь это заболевание легко и полностью лечится.

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#роспотребнадзор #пандемия #коронавирус

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